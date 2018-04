Brucia sterpaglie, piacentino ustionato

(ANSA) - PIACENZA, 29 APR - Un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ustionato nel pomeriggio in provincia di Piacenza.

Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri, pare che stesse bruciando alcune sterpaglie sul retro della sua abitazione in campagna, nel comune di San Giorgio Piacentino. All'improvviso, forse dopo aver utilizzato una sostanza infiammabile per innescare il fuoco, è stato investito da una vampata all'addome e alle braccia. Soccorso dal 118, è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza al centro Grandi Ustionati dell'ospedale Maggiore di Parma.