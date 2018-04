Studente travolto da bus, ricoverato

(ANSA) - NOVELLARA (REGGIO EMILIA), 28 APR - E' stato travolto alla fermata dell'autobus mentre attendeva, con i suoi compagni il mezzo pubblico per recarsi a scuola. E' accaduto verso le 7 nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Novellara, nel Reggiano. All'arrivo del bus, un autosnodato di 18 metri di lunghezza, si è formata la calca di una trentina di giovanissimi studenti, come spesso capita alle fermate. Il mezzo era ancora in movimento quando alcuni dei ragazzi sono scesi dal marciapiede della pensilina. E uno di loro è finito con un piede schiacciato sotto la pesante ruota anteriore destra del bus.

Immediati i soccorsi con l'arrivo di ambulanza e automedica.

Poi il trasporto d'urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio. Il ragazzo, di 17 anni e residente a Campagnola Emilia, non risulta in pericolo di vita, ma ha riportato traumi piuttosto gravi all'arto inferiore. In quello stesso piazzale nel 2010 si era verificato un simile episodio che era costato la vita a uno studente 15enne.