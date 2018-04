Sindaco Nagasaki in visita a Marzabotto

(ANSA) - BOLOGNA, 28 APR - Il sindaco di Nagasaki, la città giapponese colpita, insieme a Hiroshima, dall'esplosione di una bomba atomica durante la Seconda Guerra Mondiale sarà in visita, lunedì, a Marzabotto, nel Bolognese, dove riceverà gli origami a forma di gru, simbolo di pace e fratellanza, realizzati dai bambini delle scuole emiliano-romagnole.

Ad attendere il primo cittadino di Nagasaki, Tomihisa Taue, si legge in una nota, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il sindaco di Marzabotto, Romano Franchi. La visita conclude un percorso volto a unire la comunità dell'Emilia-Romagna alla città nipponica: attraverso la rete dei Centri di educazione alla sostenibilità sono stati organizzati dei laboratori artistici in una trentina di classi delle scuole primarie emiliano-romagnole. Agli alunni è stato insegnato a realizzare origami a forma di gru, da inviare ai bambini che frequentano la scuola "Shiroyama" di Nagasaki dove dell'esplosione atomica, persero la vita tutti i 1.400 bambini presenti.