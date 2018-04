Cannabis legale tra benefit azienda web

(ANSA) - RIMINI, 28 APR - Una società riminese, la Black marketing guru, startup di giovani manager della comunicazione e marketing su Internet, ha deciso di aggiungere ai benefit per i 30 dipendenti tisane e biscotti alla marijuana e profumi d'ambiente ricavati tutti dalla cannabis con principio attivo legale. Lo riporta oggi l'edizione locale de 'il Resto del Carlino' che ha intervistato il fondatore dell'azienda, Giacomo Arcano.

Contro lo stress da lavoro "abbiamo deciso di rendere il nostro ambiente ancora più rilassante - ha detto -, mettendo a disposizione vari prodotti derivati della cannabis legale che si trovano oggi facilmente in commercio in tanti negozi". Il tutto a carico della società, che ha inserito l'acquisto dei prodotti fra le spese per i benefit destinati ai propri dipendenti.

La sede della società, sulle colline riminesi, si trova in una chiesetta sconsacrata nelle cui nicchie ci sono i ritratti di Steve Jobs e Marck Zukerberg, fondatori di Apple e Facebook.