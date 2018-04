Cadavere in laghetto, ipotesi suicidio

(ANSA) - BOLOGNA, 28 APR - Il cadavere di un uomo è stato recuperato nelle prime ore di questa mattina da un laghetto nelle campagne di San Matteo della Decima, nel Bolognese. Non sono stati trovati documenti e il corpo, di un uomo sui 60-70 anni, non è stato ancora identificato. Secondo i primi accertamenti dei Carabinieri prevale l'ipotesi di un suicidio, o eventualmente di una disgrazia.

Poco lontano dal luogo del ritrovamento, in via Calcina Vecchia, è stata rinvenuta una bicicletta, con la quale l'uomo avrebbe probabilmente raggiunto il laghetto. A dare l'allarme all'alba è stato un passante, poi sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Bologna con una squadra sommozzatori e i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto.