Attacca la ex e ferisce uomo con ascia

(ANSA) - BOLOGNA, 28 APR - Ha aggredito l'ex fidanzata all'interno di un circolo ricreativo - dove lei lavorava - a Fiumicino, nel Cesenate e ha attaccato un cliente del locale ferendolo al collo con un'ascia. Protagonista della vicenda - avvenuta nei giorni scorsi - un 34enne italiano residente a San Mauro Pascoli, già noto alle forze dell'ordine e arrestato dai Carabinieri con l'accusa di atti persecutori e lesioni personali.

Lo scorso 19 aprile intorno alle 23 l'uomo è entrato nel circolo ricreativo devastandolo con un'ascia per poi colpire al collo un cliente 31enne che ha riportato una ferita da taglio giudicata guaribile in 7 giorni.

L'uomo ha spaccato tutto quello che gli è capitato a tiro, gridando improperi e offese all'indirizzo della ex, una 35enne di Bellaria Igea Marina, che si è riparata sotto un bancone per evitare di essere colpita, prima di scappare. I Carabinieri intervenuti sul posto lo hanno individuato e arrestato.