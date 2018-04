Spray urticante a scuola, 5 in ospedale

(ANSA) - CESENA, 27 APR - Cinque ragazzini finiti al pronto soccorso, altri venti medicati sul posto: questa mattina, all'interno di una scuola media di Cesenatico (Cesena), un 14enne avrebbe spruzzato una miscela urticante spray a base di peperoncino dentro all'istituto. E' questa la prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti insieme ad un'auto medica e due ambulanze del 118. Le indagini per accertare quello che è successo, poco dopo l'inizio delle lezioni, sono in corso. I militari hanno sequestrato la bomboletta e identificato alcune persone tra le quali potrebbe esserci il responsabile. Le lezioni, nell'istituto che ospita 600 studenti, sono state sospese per tutta la mattinata.