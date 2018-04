Scuola:E-R, 52.644 posti docenti 2018/19

(ANSA) - BOLOGNA, 27 APR - Nell'anno scolastico 2018-2019 le scuole dell'Emilia-Romagna disporranno, complessivamente, di 52.644 posti per l'organico del personale docente. E' quanto comunica, in una nota, l'Ufficio scolastico regionale.

Nel dettaglio, i posti comuni a disposizione saranno 46.774 (41.386 relativi all'organico di diritto; 2.013 all'organico di fatto e 3.375 di potenziamento) mentre i posti di sostegno saranno 5.870 (5.437 oltre a 433 di potenziamento).

Ai 52.644 totali, viene osservato, si aggiungeranno i posti in deroga per il sostegno autorizzati dal direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, lo scorso anno oltre 3.000.

Guardando alle singole province, a Bologna i posti saranno 11.458 (10.142 comuni e 1.316 di sostegno); a Modena 9.256 (8.212 e 1.044); a Reggio Emilia 6.448 (5.603 e 845); a Parma 5.090 (4.543 e 547); a Forli'-Cesena 4.788 (4.387 e 401); a Ravenna 4.370 (3.896 e 474); a Ferrara 3.884 (3.405 e 479); a Rimini 3.850 (3.437 e 413) e a Piacenza 3.500 (3.149 e 351).