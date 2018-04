Sconti per acquisto case giovani coppie

(ANSA) - BOLOGNA, 27 APR - Un contributo fino a 25mila euro per giovani coppie, persone singole e famiglie monoparentali o con più di tre figli per acquistare la prima casa e fino a 35mila euro se l'abitazione viene ristrutturata. Quest'ultima agevolazione, che punta anche al recupero del patrimonio esistente e al rilancio del comparto edile, è la novità dell'undicesimo bando regionale 'Una casa alle giovani coppie', per cui la Regione Emilia Romagna ha stanziato 15 milioni di euro. A maggio verranno pubblicati gli alloggi disponibili, a luglio i richiedenti potranno presentare domanda. Dal 2010, primo anno del programma a oggi, 2.161 famiglie hanno potuto acquistare la prima casa con un contributo complessivo regionale di quasi 52 milioni di euro. "E' un aiuto ai giovani e alle famiglie - ha spiegato il presidente della Regione Stefano Bonaccini - ma anche una boccata di ossigeno per il comparto edile colpito dalla crisi".