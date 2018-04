'Ho esaurito la paura' è singolo Stragà

(ANSA) - BOLOGNA, 27 APR - 'Ho esaurito la paura' è il singolo che annuncia il ritorno sulle scene del cantautore Federico Stragà. Il brano è il primo estratto dal nuovo disco di inediti 'Guardare fuori' (Alman Music/Self), in uscita l'11 maggio.

Nato a Belluno 45 anni fa, ma da tempo vive a Bologna, Stragà ha dominato la stagione radiofonica del 2000 con 'L'astronauta', apprezzato anche da Bobby Solo e Franco Battiato, presenti in una versione remix. Vent'anni fa ha partecipato con 'Siamo noi' tra le Nuove proposte al festival di Sanremo, dove è tornato nel 2003 interpretando 'Volere volare', questa volta tra i big, in coppia con Anna Tatangelo. Nel 2002 ha vinto 'Un disco per l'estate' con il singolo 'Il coccodrillo vegetariano'.

Stragà ha cantato anche Frank Sinatra in un cd che gli è valso la partecipazione al Bologna Jazz Festival nel 2010 e il premio alla voce conferitogli dal Leggio d'oro nel 2013. Due anni dopo è uscito il suo singolo 'Che cos'è l'arte?'.