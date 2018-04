Furti oggetti Maserati, indagata guardia

(ANSA) - MODENA, 27 PAR - Un 46enne originario di Foggia, di professione guardia giurata, è indagato dalla procura di Modena poiché ritenuto essere responsabile del furto di pezzi di merchandising 'Maserati' per un valore di 80mila euro. Furti avvenuti all'interno di un magazzino di stoccaggio e logistica che fornisce negozi a livello nazionale. Ieri mattina, su disposizione del pm Maria Angela Sighicelli, la squadra mobile della polizia di Stato di Modena ha eseguito una perquisizione a casa dell'uomo e dentro a un armadio sono stati rinvenuti oltre 380 capi di abbigliamento griffati 'Maserati'. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia dei titolari dell'azienda, dopo vari ammanchi di merce depositata per lo smistamento, e dopo che si era notato che l'allarme veniva spesso inserito in ritardo rispetto al previsto. Grazie anche alle immagini di videosorveglianza gli agenti sono risaliti all'autore, che prelevava il materiale dagli scatoloni, sostituendolo a volte con altri oggetti di peso equivalente.