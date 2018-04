Dopo condanna picchia ex moglie, arresto

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 27 APR - Nonostante una recente condanna per stalking e violenza sessuale e il divieto di avvicinamento alla ex moglie, ha di nuovo contattato e picchiato la donna. Per questo motivo un 38enne di Sant'Ilario d'Enza, nel Reggiano, è stato arrestato dai carabinieri.

L'uomo ha contattato l'ex moglie insultandola e riferendole che avrebbe portato il figlio dalla nonna. Poi l'ha avvicinata e percossa, ha picchiato il suo nuovo compagno e quindi ha minacciato anche il fratello di lei, il tutto davanti al figlio di 8 anni. Informati dalla vittima, i carabinieri, dopo aver fatto indagini e avvisato la Procura, hanno eseguito ieri un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. I fatti che avevano portato alla condanna a due anni e otto mesi, a marzo, risalivano ad agosto, dopo la fine della convivenza mai accettata dall'uomo che ha continuato a perseguitarla.