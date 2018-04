Scooter contro furgone, morto 47enne

(ANSA) - RAVENNA, 26 APR - Uno scooterista 47enne ravennate è morto in seguito a un incidente stradale verificatosi poco dopo le 17.30 su via Trieste alle porte di Ravenna. L'uomo, per cause ancora al vaglio della Polizia Municipale, si è scontrato con un furgone condotto da un 48enne.

Tra le ipotesi al vaglio, anche quella che la moto in sorpasso di altri veicoli incolonnati su un cavalcavia abbia impattato con il furgone durante un'inversione di marcia di quest'ultimo. Nello scontro, il 47enne è rimasto incastrato sotto alla parte anteriore del furgone: per estrarlo, sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Ma a quel punto per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare nonostante gli operatori del 118 fossero già sul posto.