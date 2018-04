Lascia figlio 1 anno in auto, denunciato

(ANSA) - BOLOGNA, 26 APR - Un 35enne moldavo è stato denunciato a Bologna per abbandono di minori. I Carabinieri, il 24 aprile, si sono accorti che all'interno di un'auto parcheggiata e chiusa a chiave a in via Marco Emilio Lepido, in periferia, c'era un bambino che dormiva sul seggiolino, collocato sui sedili posteriori. I militari hanno allertato la centrale operativa e sono riusciti a individuare il padre, all'interno di un ufficio comunale nelle vicinanze, dove era andato per iscrivere il figlioletto di un anno all'asilo nido. E' stato invitato a uscire e ad aprire la macchina. Il piccolo non ha riportato conseguenze.