Bimbo morto a Modena, Pm apre fascicolo

(ANSA) - MODENA, 26 APR - La procura di Modena è pronta ad aprire un fascicolo sulla morte di Nicolas, il bimbo di quattro anni deceduto la notte tra martedì e mercoledì al Policlinico, dopo che lunedì la madre lo aveva portato all'ospedale di Carpi per un sospetto soffocamento causato dall'ingestione di un giocatolo. Episodio che sarebbe avvenuto in un parco pubblico del Carpigiano dove la donna si trovava con il piccolo. L'indagine servirà a fare completa luce sul tragico sulle cause del decesso. La procura ha acquisito stamattina l'informativa di reato da parte dei carabinieri di Carpi. Al momento gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo: l'indagine ruota attorno agli ultimi momenti di vita del bimbo.

È stata proprio la madre, una 30enne carpigiana, a spiegare come il piccolo si fosse messo in bocca il giocattolo mentre giocavano a nascondino. Un pupazzo in plastica di circa 10 centimetri che la donna, in base alla sua testimonianza, avrebbe estratto dalla bocca del bambino, trovato riverso sull'erba.