Attacco hacker a sito web Comune Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 26 APR - Hacker in azione contro il sito del Comune di Bologna. Da ieri l'attacco informatico è in corso sulla rete civica Iperbole, con la modifica o la rimozione di alcuni contenuti, tra cui l'home page e alcuni messaggi riconducibili al gruppo 'AnonPlus'.

I tecnici sono al lavoro, aggiornando il software, per ripristinare la funzionalità delle pagine, modificati nuovamente una volta sistemati. L'operazione, informa il Comune scusandosi con gli utenti, richiederà alcune ore e quindi è possibile che si presentino nuove alterazioni dei contenuti e pagine inaccessibili.