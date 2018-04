Marzabotto celebra il 25 aprile

(ANSA) - BOLOGNA, 25 APR - "E' sempre tempo di Resistenza".

Il comitato per le onoranze ai caduti di Marzabotto ha scelto una frase del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per celebrare il 73/mo anniversario della Liberazione dal nazismo e dal fascismo.

Come ogni 25 aprile, la giornata nel luogo dove c'è stata la più grande strage nazifascista dei civili si è aperta con una deposizione di fiori al sacrario in paese. Poi la celebrazione si è spostata a Monte Sole, al cimitero di Casaglia dove riposano molte delle vittime. Fra gli oratori la partigiana Lidia Menapace e il presidente della comunità ebraica Daniele De Paz, che ha ricordato anche gli 80 anni delle leggi razziali.

La festa prosegue nel grande prato del parco, con musica, spettacoli e gli interventi di Gino Strada e Maurizio Landini.