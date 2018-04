Parma, nuova asta per centro sportivo

(ANSA) - PARMA, 24 APR - Servirà una nuova asta per assegnare il Centro Sportivo di Collecchio, la struttura dove si allenava il Parma Fc (il club fallito nel 2015) e oggi impiegato dal Parma Calcio 1913. L'offerta del nuovo club, pari a 2.800.000 euro, era stata accettata dal curatore fallimentare lo scorso 11 aprile con l'aggiudicazione provvisoria del complesso, ma oggi lo stesso curatore ha reso noto di avere ricevuto una nuova offerta irrevocabile di 3.150.000 euro per l'acquisto del complesso. Questo ha comportato la sospensione della vendita ed è stata indetta una nuova asta, con base l'ultima offerta più alta ricevuta, con scadenza 9 maggio alle ore 12,30. La notizia non avrebbe colto di sorpresa i dirigenti del Parma Calcio 1913 che in una nota rassicurano "i propri tifosi di avere già integrato il deposito cauzionale per poter partecipare alla prossima asta pubblica, con la forte volontà di concludere definitivamente l'acquisto di quello che ritiene un asset fondamentale per la propria crescita e per il proprio futuro".