Da spending review E-R 445 milioni

(ANSA) - BOLOGNA, 24 APR - Risparmi per 445 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 147 nell'ultimo anno con un +21,5% rispetto al 2016. Sono i frutti della spending review dell'Emilia-Romagna portata avanti attraverso l'agenzia Intercent-ER, la centrale unica per gli acquisti nella Pa della Regione che gestisce gare e bandi da Piacenza a Rimini. I maggiori risparmi sono arrivati, come è ovvio, in sanità dove nel 2017 le spese per le aziende sanitarie si sono ridotte di oltre 131 milioni, 374 nel triennio. Fondi che, come sottolineato dal presidente, Stefano Bonaccini - nella conferenza stampa nella quale sono stati presentati i dati dall'assessore, Emma Petitti, dalla direttrice generale, Licia Petropulacos e dalla direttrice di Intercent, Alessandra Boni - sono stati liberati per la politica di investimenti pubblici portata avanti attraverso il potenziamento degli organici e riqualificando le strutture e costruendo nuove Case della salute oltre che attuando il piano per l'eliminazione delle liste d'attesa.