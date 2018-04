Aggredito a bastonate su viali a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 24 APR - Aggredito a bastonate da tre lavavetri romeni, due di 24 e uno di 26 anni, perché si era rifiutato di farsi pulire il parabrezza dell'auto. Un uomo di 43 anni ha avuto traumi alla testa e alle braccia giudicate guaribili in 18 giorni. È successo giovedì pomeriggio, intorno alle 17.20, all'incrocio tra Porta San Donato e viale Quirico Filopanti, a Bologna. I Carabinieri hanno avviato le indagini.

L'automobilista, secondo una prima ricostruzione, è stato avvicinato da uno dei tre lavavetri che, nonostante il suo rifiuto, ha iniziato a pulire il parabrezza della sua Mercedes.

Sceso dall'auto per interrompere il servizio non richiesto, il 43enne è stato aggredito da altri due che lo hanno colpito a bastonate. È riuscito a tornare in macchina per scappare, mentre il gruppo colpiva e danneggiava anche la vettura. L'uomo si è fatto medicare al Sant'Orsola. I carabinieri hanno identificato i tre che sono stati denunciati per lesioni personali e danneggiamento.