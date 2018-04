Unioncamere, -0,7% imprese 1/o trimestre

(ANSA) - BOLOGNA, 23 APR - Calano, nei primi tre mesi del 2018, le imprese attive in Emilia-Romagna. Il numero delle aziende è arretrato dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: a fine marzo, erano 402.468, 2.706 in meno rispetto al 2017. E' quanto emerge dai dato dell'ufficio studi di Unioncamere Emilia-Romagna.

Tra i diversi settori, si sono ridotte di 1.188 unità (-1,3%) le imprese del commercio; di 988 unità (-1,7%) dell'agricoltura; di 816 unità (-1,2%) delle costrizioni e di 641 unità (-1,5%) dell'industria manifatturiera. Positivo il comparto dei servizi: l'aggregato noleggio-agenzie di viaggio-supporto alle imprese sale di 407 unità (+3,5%); le attività professionali, scientifiche e tecniche di 264 unità (+1,7%); i servizi di alloggio e ristorazione di 167 unità, (+0,6%); i servizi alla persona di 221 unità (+1,5%). Quanto alla forma giuridica in crescita le società di capitali (+1.918 unità, +2,2%) mentre calano ditte individuali (-2.607 unità, -1,2%) e società di persone (-1914 unità, -2,4%).