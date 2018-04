Rotterdam Philharmonic torna a Bologna

(ANSA) – BOLOGNA, 23 APR – Dopo quasi trent'anni di assenza, la Rotterdam Philharmonic Orchestra torna a suonare a Bologna: domani alle 20.30 il celebre complesso sinfonico olandese, uno dei più autorevoli in Europa che quest'anno festeggia 100 anni dalla sua fondazione, sarà infatti ospite della sezione Grandi Interpreti del Bologna Festival.

Sul podio il canadese Yannick Nézet-Séguin, direttore stabile della compagine, che la guiderà nella Sinfonia N. 49 in fa minore Hob. I:49 'La Passione' di Franz Joseph Haydn, nel Concerto N.4 in sol minore Op.40 per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov e nella Sinfonia N.4 in fa minore Op.36 di Piotr Ilic Ciajkovskij. Solista nel brano di Rachmaninov sarà la pianista cinese Yuja Wang. Nézet-Séguin, che nel 2020 assumerà la carica di direttore musicale del Metropolitan di New York ed è anche a capo dell'Orchestra di Filadelfia, è considerato la rivelazione della nuova direzione d'orchestra e possiede una eccezionale duttilità interpretativa.