Riccione, in mare tartarughe curate

(ANSA) - RIMINI, 23 APR - Curate durante l'inverno nel Centro di Recupero Cura e Riabilitazione delle Tartarughe Marine di Riccione, gestito dalla Fondazione Cetacea, tornano in mare tre grandi esemplari di Caretta Caretta.

Domani, spiega la Fondazione romagnola, sarà la tartaruga Tina ad inaugurare la stagione dei rilasci in tarda mattinata dalla spiaggia libera di fronte al centro fra gli stabilimenti balneari 44 e 42 di Riccione mentre mercoledì sarà il turno di Doride. Giovedì, invece, toccherà alla tartaruga Aster riprendere il largo dalla spiaggia libera di Cervia, nel Ravennate.

Questi sono i primi rilasci delle tartarughe 'adottate' da Riminibeach.it nell'ambito del progetto Saves the turtles, che supporta la Fondazione nelle spese per le cure e l'alimentazione degli animali ricoverati.