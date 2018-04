Aula E-R valuterà compatibilità Bignami

(ANSA) - BOLOGNA, 23 APR - L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, sentita la conferenza dei Presidenti dei gruppi, ha convocato l'aula lunedì 30 aprile per discutere la situazione di incompatibilità, prevista dall'articolo 122 della Costituzione, del consigliere onorevole Galeazzo Bignami (Forza Italia), che si trova nell'esercizio contemporaneo delle funzioni di consigliere regionale e, dopo l'elezione avvenuta lo scorso 4 marzo, di deputato della Repubblica italiana. "Il bullismo che affligge una parte del Pd ha contagiato anche alcuni nelle istituzioni. Sono arrabbiato. Sulla mia elezione in Parlamento pesano non due ricorsi come credevo ma tre, come ha scritto il presidente Fico su richiesta della presidente dell'Assemblea. Ma se ora convocano l'Aula solo su questo punto, e in mezzo a un ponte, che l'hanno chiesto a fare? E' anche uno sgarbo verso il Presidente della Camera", ha commentato all'ANSA Bignami.