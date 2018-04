Serie A: Spal-Roma 0-3

(ANSA) - FERRARA, 21 APR - Tutto facile per la Roma che nel primo anticipo della 34/a giornata di Serie A passa 3-0 a Ferrara sul campo della Spal. In apertura di partita i padroni di casa protestano per un contatto in area tra Antenucci e Fazio, l'arbitro Tagliavento lascia proseguire. Dopo la metà della frazione salgono in cattedra i giallorossi che prima vanno vicini al vantaggio con un paio di conclusioni di El Shaarawy poi passano al 33': cross rasoterra dalla destra di Pellegrini e Vicari, nel tentativo di anticipare Strootman, mette alle spalle del proprio portiere Meret. Il 2-0 arriva al 52': Nainggolan lascia partire dal limite dell'area un diagonale che non lascia scampo a Meret. In stato di grazia la Roma cala il tris con un colpo di testa di Schick al 60' su cross di Pellegrini. Con questo successo la squadra di Di Francesco, attesa martedì a Liverpool dall'andata delle semifinali di Champions League, sale a 67 punti ed e momentaneamente terza da sola in attesa di Lazio-Sampdoria di domani. Spal ferma a quota 29.