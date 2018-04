Operazione antidroga a Parma, 5 arresti

(ANSA) - ROMA, 21 APR - La Polizia di Stato di Parma ha arrestato cinque cittadini stranieri indagati per spaccio di stupefacenti. Le indagini condotte dai poliziotti delle Squadre Mobili di Parma, Milano, Reggio Emilia, Modena e Mantova hanno anche permesso di eseguire 10 perquisizioni nei confronti di altrettanti soggetti indagati in stato di libertà per il medesimo reato. I dettagli dell'operazione verranno comunicati nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11 nella Sala Conferenze della Questura di Parma.