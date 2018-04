Violenza sessuale, carcere per Tivadar

(ANSA) - BOLOGNA, 20 APR - Custodia cautelare in carcere per Cesarin Tivadar, fermato mercoledì sera per l'aggressione sessuale di una studentessa universitaria, seguita e palpeggiata all'alba del 15 aprile nel centro storico di Bologna. La decisione è del Gip Aldo Resta, dopo l'udienza di convalida del fermo disposto dalla Procura, durante la quale l'indagato, difeso dall'avvocato Ercole Cavarretta, avrebbe integrato con alcune informazioni la confessione già resa alla squadra mobile della Polizia. Il fermo era stato emesso dal pm Michele Martorelli. Tivadar, romeno 30enne, fu già arrestato in passato per due episodi simili, accuse per cui patteggiò una pena di due anni.