F1: 'Ayrton Day' il primo maggio a Imola

(ANSA) - IMOLA (BOLOGNA), 20 APR - Torna a Imola il primo maggio all'Autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' l'Ayrton Day, celebrazione in ricordo di Ayrton Senna il fuoriclasse brasiliano della Formula Uno scomparso il primo maggio del 1994 in un incidente al Gran Premio di San Marino sul circuito del Bolognese. L'evento è organizzato da IF Imola Faenza Tourism Company, in collaborazione con la Cooperativa Bacchilega Editore.

La giornata, che cade nel 24/o anniversario della morte del pilota sudamericano, vedrà celebrata una messa nell'area della curva del Tamburello, dove avvenne l'incidente mortale e alla Terrazza del Museo 'Checco Costa' un incontro pubblico con alcuni protagonisti della Formula 1 di allora, dal costruttore Giancarlo Minardi al pilota Pierluigi Martini. Saranno inoltre presenti gli autori del libro 'Nel regno di Ayrton - La F1 ai tempi di Senna', edito da Bacchilega Editore: Giuseppe Annese, Marco Serena e Giovanni Talli.