A Bologna festival della Scienza medica

(ANSA) - BOLOGNA, 11 APR - May-Britt Moser, Robert Lefkowitz e Michael Rosbash, tre vincitori del Premio Nobel, saranno tra gli ospiti della quarta edizione del Festival della Scienza Medica, in programma a Bologna dal 3 al 6 maggio. Quest'anno il filo rosso della manifestazione, promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna e Genus Bononiae-Musei nella Città, in collaborazione con l'Università di Bologna, sarà "Il Tempo della cura".

Obiettivo della kermesse è avvicinare e rendere accessibile al pubblico la cultura medico-scientifica e le sue sfide future.

In cartellone 70 eventi e conferenze, più di 70 relatori; il Paese straniero ospite sarà il Messico, con la partecipazione del cardiologo Luis Alcocer.

Cinque i filoni tematici che raggruppano gli eventi in programma: neuroscienze, medicina interna, innovazione e tecnologia, oncologia e alimentazione. Per quest'ultima, due eventi si svolgeranno a Fico Eataly World, dove si parlerà di dieta mediterranea e dei cibi del futuro.