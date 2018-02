Prostituzione, due arrestati a Cesena

(ANSA) - CESENA, 20 FEB - Avevano affittato 3 appartamenti, tra l'Emilia e l'Umbria, in cui si prostituivano 4 avvenenti ragazze. Il 'giro' è stato stroncato dai Carabinieri di Cesena, con una operazione che ha portato all'arresto di una coppia di conviventi rumeni: un uomo di 40 anni e una donna di 30. I due abitanti nella città romagnola dovranno rispondere di agevolazione e sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e riciclaggio.

In 5 anni la loro attività avrebbe fruttato circa 240.000 euro. Anche la donna, con il benestare del compagno, si sarebbe prostituita dietro una tariffa da 500 euro. L'indagine ha preso il via dopo l'estate quando i militari hanno raccolto il racconto di una 19enne rumena. Da lì è stato composto il puzzle: gli appartamenti si trovavano a Imola, Perugia e Città di Castello. Le prostitute erano 4, tutte rumene. Da ciascuna di loro la coppia riceveva 2.000 euro a settimana. Le tariffe delle prestazioni variavano da 50 a 100 euro. Alle ragazze era destinata una percentuale tra il 30 e il 50%.