Giudici onorari contro riforma Orlando

(ANSA) - BOLOGNA, 20 FEB - Una grande manifestazione a Roma, in piazza Cavour, davanti alla Corte di Cassazione, per protestare contro la riforma della magistratura onoraria voluta dal ministro della Giustizia Andrea Orlando. I magistrati onorari - Got (giudici onorari di Tribunale), Vpo (vice procuratori onorari), Gdp (giudici di pace) - l'hanno organizzata per il 22 febbraio, dopo lo sciopero di quattro settimane terminato il 4 febbraio.

Per l'avvocato Cristina Piazza, giudice di pace in servizio all'ufficio di Bologna e presidente distrettuale dell'Unagipa (Unione nazionale giudici di pace), "la riforma Orlando precarizza irragionevolmente la funzione, avendo degradato il magistrato onorario a semplice 'volontario' dell'amministrazione della giustizia, privo di qualsivoglia tutela lavorativa".

I magistrati onorari coinvolti nella riforma sono circa 5.700 a livello nazionale, di cui 330 in Emilia-Romagna.