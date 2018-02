Giorgio Morandi architettonico in Olanda

(ANSA) - BOLOGNA, 20 FEB - Nell'anno in cui la provincia olandese della Frisia festeggia la designazione del capoluogo di Leeuwarden a Capitale europea della cultura, il museo Belvédère dedica a Giorgio Morandi una mostra realizzata in collaborazione con il Museo Morandi di Bologna. Il concetto espositivo è stato suggerito dall'artista olandese Ada Duker che, durante una visita a Bologna, è rimasta colpita dalle somiglianze formali tra le nature morte di Morandi e i portici della città.

Duker ha registrato le sue osservazioni in una serie di foto, esposte nel 2015 a Casa Morandi, riproposte nell'ambito di questa mostra. Proprio dal punto di vista architettonico il lavoro di Morandi sarà indagato al museo Belvedere, dove verranno esposte opere di artisti olandesi contemporanei che a lui si sono ispirati. Per l'occasione il Museo Morandi ha concesso in prestito 14 dipinti, 4 disegni e alcuni oggetti provenienti dallo studio dell'artista, la cui ricostruzione fotografica, a firma Luigi Ghirri, arricchirà il percorso espositivo.