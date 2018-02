Beer Attraction, +10% di visitatori

(ANSA) - RIMINI, 20 FEB - Si è chiusa a Rimini con 22.743 visite e un incremento del 10% sul 2017 la quarta edizione di Beer Attraction, fiera delle birre artigianali e speciali, cui hanno preso parte 100 buyers internazionali provenienti da 18 Paesi, europei ma anche da Stati Uniti, Israele e Australia. La kermesse è stata affiancata da Bb Tech Expo, salone dedicato alle tecnologie, attrezzature e accessori per la produzione e il confezionamento di birre e bevande.

Alla fiera riminese, ancora, hanno preso parte 505 aziende espositrici (398 di Beer Attraction e 107 di BBTech Expo) mentre al 13/o concorso Birra dell'Anno ha visto 279 birrifici partecipanti, per 1.650 birre in gara il 20% in più rispetto all'edizione 2017.