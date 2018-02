Al via ristrutturazione Faro di Gaggio

(ANSA) - BOLOGNA, 20 FEB - Iniziano i lavori di ristrutturazione del Faro di Gaggio Montano, uno dei monumenti più noti dell'Appennino bolognese. A sostegno dell'iniziativa - spiega una nota - la Confcommercio Ascom Bologna ha avviato ad una raccolta fondi che permetta la ristrutturazione e l'organizzazione di eventi per garantire maggiore richiamo turistico alla località emiliana. Il blocco che sovrasta il paese è visibile da ogni via di accesso. Nella seconda metà del '500 venne collocato sulla sommità del Sasso un piccolo edificio con orologio a campana che venne sostituito nel 1951 con l'attuale Faro progettato dell'ingegnere Giuseppe Rinaldi, un vero e proprio belvedere sull'Appennino.

Soddisfatto del sostegno all'iniziativa, il direttore di Confcommercio Ascom Bologna, Giancarlo Tonelli. "Valorizzare questo monumento - osserva - è un ottimo modo per mettere in luce l'offerta turistica del territorio appenninic: il Faro è una caratteristica unica di Gaggio Montano e di particolare interesse per i visitatori".