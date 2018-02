L'arte contemporanea spiegata alla nonna

(ANSA) - BOLOGNA, 19 FEB - Come spiegare a un'anziana che uno squalo sotto formaldeide è un'opera d'arte e vale 12 milioni di dollari? Parte da questo spunto 'L'arte contemporanea spiegata a mia nonna-Ridere, piangere e capire' di Alice Zannoni (Nfc edizioni, 16,90 euro). L'autrice, laureata in Estetica al Dams-Arte di Bologna, si occupa da dieci anni di arti visive come critica d'arte (ma ama definirsi 'osservatrice contemporanea'), curatrice indipendente e collabora con riviste del settore.

Nel volume, in un divertente e serrato dialogo con la nonna 90enne, Zita, l'autrice guida alla scoperta delle maggiori opere d'arte del 900 raccontando con semplicità e autorevolezza cent'anni di storia dell'arte, svelandone i fondamenti e mettendo in luce i meccanismi che fanno di un semplice scolabottiglie un'opera d'arte dal valore milionario. Il libro non è un manuale né un saggio di estetica, ma una guida per conoscere, approfondire, riflettere su un mondo che può apparire bizzarro ma che si nutre proprio del reale per esistere.