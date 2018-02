Grasso, da Gentiloni fiducia su l.truffa

(ANSA) - BOLOGNA, 19 FEB - Paolo Gentiloni premier? "Non dimentichiamo che Gentiloni è quello che ha posto tre fiducie alla Camera e cinque al Senato per approvare una legge elettorale truffa, perché come abbiamo visto si dà un voto a una lista e si eleggono altri di un altra lista". Lo ha detto il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, a Bologna, a margine di un'iniziativa elettorale su Istruzione e Ricerca.