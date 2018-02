Donna scomparsa: Pm,processare il marito

(ANSA) - FORLÌ-CESENA, 19 FEB - L'inchiesta bis aperta un anno e mezzo fa sul caso di Manuela Teverini (all'epoca 35enne misteriosamente scomparsa il 5 aprile 2000) ha portato la polizia a perlustrare non solo la casa e i dintorni dell'abitazione del marito, Costante Alessandri, a Capannaguzzo, ma anche l'area attorno a quella del fratello dell'uomo e una vecchia cava di argilla a Bagnarola. E ora la Procura di Forlì stamani ha annunciato di avere chiesto il rinvio a giudizio di Costante Alessandri, indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere, che si è sempre professato innocente.

Nel dicembre 2002 venne arrestato e rimase circa un mese in carcere a Forlì, poi venne liberato. Infatti le ricerche nel podere intorno all'abitazione dove viveva con Manuela e la figlia diedero esito negativo. Poi la riapertura del caso, nuove indagini e ora la richiesta di rinvio a giudizio. La famiglia di Manuela, la figlia Lisa ora ventenne, le sorelle e il fratello hanno sempre chiesto giustizia e che si andasse a processo.