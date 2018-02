Cremonini, sold out data Bologna il 26/6

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Sold out per Cesare Cremonini il 26 giugno al Dall'Ara di Bologna, la sua città. Un debutto importante negli stadi, reso ancor più significativo dal fatto che sarà il primo artista bolognese a tornare ad esibirsi nello stadio felsineo dai tempi dello storico concerto Dalla-De Gregori del 1979 con il tour di Banana Republic.

La data di Bologna chiuderà i quattro concerti negli stadi al via il 15 giugno a Lignano (Stadio Teghil) per poi proseguire il 20 giugno a Milano (San Siro), il 23 giugno a Roma (Olimpico) e quindi la chiusura a Bologna il 26 giugno al Dall'Ara.

Da venerdì 23 febbraio sarà in radio 'Nessuno vuole essere Robin', il secondo singolo estratto dal disco 'Possibili scenari'. "Questa canzone - come ha più volte spiegato Cremonini - è un flusso di coscienza personale, mi è esplosa fra le mani come una detonazione ininterrotta dall'inizio alla fine del brano".