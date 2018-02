Scontri Bologna, Fn valuta azioni legali

(ANSA) - BOLOGNA, 18 FEB - Alla luce di quanto accaduto venerdì scorso "leggiamo oggi che il sindaco Merola sta valutando di denunciare Forza Nuova per 'presunti' saluti romani. Merola dimentica forse la guerriglia che si è scatenata per le vie del centro storico già dal primo pomeriggio, di cui lui e la giunta sono direttamente responsabili con le loro dichiarazioni deliranti e irresponsabili". E' scrive in una nota Forza Nuova a Bologna che ipotizza un ricorso agli avvocati.

"Il nostro ufficio legale - spiega - sta valutando azioni legali per violazione dei diritti politici e turbativa della campagna elettorale". E questo, viene sottolineato, perché è andato in scena un incontro "in una piazza completamente blindata dalle forze dell'ordine, talmente blindata che ci sono giunte parecchie segnalazioni da nostri simpatizzanti che non hanno potuto partecipare alla manifestazione: è un fatto gravissimo che non sia stato permesso alla nostra lista di svolgere la campagna elettorale serenamente e ai simpatizzanti di parteciparvi".