Prodi, serve coalizione c.sinistra forte

(ANSA) - BOLOGNA, 17 FEB - "Le coalizioni non sono frutto di cattiveria ma della complessità della nostra società che ha moltiplicato il numero dei partiti. Abbiamo bisogno di coalizioni. Non solo noi, lo si vede anche in Germania. Abbiamo bisogno di una coalizione di centrosinistra forte per due valori: lotta alla disuguaglianza e Europa". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio, Romani Prodi, intervenendo a un incontro elettorale di 'Insieme'.