Mondo spettacolo a funerali di Ballandi

(ANSA) - BARICELLA (BOLOGNA), 17 FEB - Il mondo dello spettacolo si è ritrovato a Baricella, nel Bolognese, per i funerali di Bibi Ballandi, il grande produttore televisivo morto due giorni fa a 71 anni. Da Fiorello a Gianni Morandi; da Michelle Hunzicker a Orietta Berti; da Carlo Conti a Antonella Clerici, Paola Cortellesi e Gigi D'Alessio fino ai vertici del sistema televisivo italiano, Sky, Mediaset e Rai, direttore generale Mario Orfeo compreso. Tutti stipati nella chiesa di Santa Maria in questo piccolo centro della bassa dove Ballandi era nato e dove ora sarà sepolto. Una cerimonia sobria, senza fuori programma. Ma con le campane a festa, come da desiderio della vedova del produttore, Lella. E, soprattutto, i tantissimi artisti che a Ballandi hanno legato un pezzo importante della loro carriera. "Una manifestazione imponente - ha detto il vescovo ausiliare emerito di Bologna, Ernesto Vecchi durante l'omelia dopo aver letto un messaggio dell'arcivescovo Matteo Zuppi - verso un uomo semplice e nascosto".