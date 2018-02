Fuoco in stanza d'hotel, quattro salvati

(ANSA) - MODENA, 17 FEB - Due persone portate al pronto soccorso e altre due tratte in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti con una autoscala. La scorsa notte, intorno all'una, a Formigine (provincia di Modena), un incendio si è sviluppato all'interno di una stanza di un hotel che si trova in via Rossa.

Le due persone soccorse dal 118 sono state portate all'ospedale per aver ingerito fumo. Le cause sono ancora in corso di accertamento.