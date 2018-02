Si schianta in moto, morto 41enne

(ANSA) - MODENA, 16 FEB - Un centauro di 41anni è morto questo pomeriggio ad Albareto, nel Modenese a pochi metri dalla sua abitazione. A quanto appreso, come riferito da diversi testimoni oculari, l'uomo ha perso il controllo della motocicletta ed in quel momento non indossava il casco.

L'incidente è avvenuto in via della Quercia. Sul posto la Polizia Municipale e i sanitari del 118, ma per il centauro non c'era già più nulla da fare.