Scontro mortale in A14 a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 16 FEB - Un autotrasportatore di 49 anni è morto in un incidente avvenuto verso mezzogiorno nel tratto bolognese della A14. Lo scontro - un tamponamento che ha coinvolto quattro mezzi pesanti - è avvenuto tra Bologna Borgo Panigale e l'allacciamento con la A13, in direzione di Ancona.

Per consentire l'intervento dei soccorritori e delle forze dell'ordine, per circa un'ora è stato chiuso il tratto interessato dall'incidente, oltre al raccordo di Casalecchio.

Entrambi sono stati riaperti poco dopo le 13, dove il traffico ha ripreso a scorrere su una sola delle corsie disponibili, con una coda di circa 6 km.

Sono intervenuti Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna.