Ducati: al via produzione Scrambler 1100

(ANSA) - BOLOGNA, 16 FEB - È sceso oggi dalla catena di montaggio di Borgo Panigale il primo Scrambler Ducati 1100, che da metà marzo arriverà ai concessionari europei. Aggiunge una dimensione inedita alla Land of Joy, fatta di tecnologia, prestazioni, altissima qualità delle finiture e dimensioni e comfort maggiori.

Il nuovo motore da 1079 cm3 ha una coppia generosa disponibile sin dai bassi regimi, punto di forza di questa moto, mentre la ciclistica è agilissima come da tradizione Scrambler.

In questo modello anche l'elettronica è stata evoluta nella tradizione Ducati a supporto della facilità di guida, garantendo il massimo in termini di sicurezza attiva con l'utilizzo dell'Abs Cornering e del Traction Control. E' disponibile in tre versioni: Scrambler 1100, Scrambler 1100 Special e Scrambler 1100 Sport.

Per preparare l'arrivo sul mercato del modello, proprio in questi giorni il brand Scrambler sta girando negli Usa la seconda parte del video ufficiale di lancio, presentato in occasione della Ducati World Premiere.