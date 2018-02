Valanga sul Cimone, non risultano feriti

(ANSA) - MODENA, 15 FEB - Una valanga si è staccata nel pomeriggio sull'Appennino Modenese, nei pressi del comprensorio sciistico del Cimone, Comune di Sestola. Il soccorso alpino è intervenuto e sono state attivate tutte le procedure previste in questi casi. Per il momento non risultano feriti né dispersi, ma le ricerche proseguiranno nelle prossime ore per escludere l'eventualità. La neve si è staccata nella zona dello 'snow park', vicino ad impianti di risalita del Cimoncino. Sono stati allertati anche i carabinieri forestali che stanno raggiungendo la zona interessata.