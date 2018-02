Renzi, chi picchia Cc è un criminale

(ANSA) - SANT'ANNA DI STAZZEMA (LUCCA), 15 FEB - "Chi in nome dell'antifascismo picchia un carabiniere non è antifascista, è un criminale. Chi picchia le forze dell'ordine in nome dell'antifascismo, non merita niente della nostra attenzione. I nostri valori sono quelli che i bambini di Sant'Anna hanno dovuto apprendere sulla loro pelle, messi contro un muro dalla furia disumana e omicida". Lo ha detto Matteo Renzi durante il suo discorso di adesione all'anagrafe antifascista a Sant'Anna di Stazzema (Lucca) riferendosi anche agli scontri di Piacenza.