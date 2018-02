Musica: La Fanciulla del West a Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 15 FEB - La stagione lirica del Teatro Alighieri di Ravenna prosegue il 16 e 18 febbraio (20,30 e 15,30 gli orari delle rappresentazioni) con "La fanciulla del West" di Giacomo Puccini, l'opera americana del compositore di Torre del Lago che vide la luce nel 1910 al Metropolitan di New York. Si tratta di una coproduzione molto ampia che coinvolge Italia e Stati Uniti con i teatri di Lucca, Cagliari, Ravenna, Modena, Pisa, Livorno, l'Opera Carolina e la New York City Opera.

La regia di Ivan Stefanutti trasporta lo spettatore nell'America della corsa dell'oro, facendo leva su una scena minimalista. L'Orchestra della Toscana sarà invece diretta dall'americano James Meena. La protagonista Minnie, protagonista in un mondo tutto maschile, sarà interpretata dal soprano Amarilli Nizzalo lo sceriffo Jack Rance sarà invece interpretato in alternanza dai baritoni Elia Fabbian ed Enrico Marrucci mentre il bandito Dick Johnson si avvarrà delle voci di Enrique Ferrer e Mikheil Sheshaberidze. Info: www.teatroalighieri.org.