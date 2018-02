Musica e cibo con Fico e Fonoprint

(ANSA) - BOLOGNA, 15 FEB - Al via sabato 17 febbraio la collaborazione tra Fonoprint, storico studio di registrazione bolognese, e Fico Eataly World, la Fabbrica italiana contadina: nell'Arena centrale il giovedì e sabato sera si esibiranno giovani musicisti, band emergenti ma anche artisti già consolidati come Giovanni Caccamo, Germano Bonaveri, Roberto Drovandi (Stadio), Antonio 'Rigo' Righetti, Valerio Scanu, Ifl Project e Angela Finotello.

Il pubblico che interverrà a questi appuntamenti, oltre a vedere dal vivo alcuni dei protagonisti più interessanti del panorama musicale italiano, potrà gustare le prelibatezze del cibo made in Italy, grazie ad una formula 'Cena & concerto'.

Si parte dunque sabato, alle 19, con i Black Ball Boogie, trio composto da pianoforte, contrabbasso e batteria che proporrà un repertorio di boogie woogie e rock'n'roll. Gli appuntamenti successivi sono con Roberta Giallo, intervistata da Pierfrancesco Pacoda (giovedì 22, ore 19), e Giovanni Caccamo (showcase e firmacopie sabato 24, dalle 18.30).