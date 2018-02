Fn a Bologna, si riunisce il comitato

(ANSA) - BOLOGNA, 15 FEB - E' convocata per il tardo pomeriggio in prefettura a Bologna una riunione del comitato provinciale per la sicurezza: al centro, l'ordine pubblico della giornata di domani, che rischia di essere ad alta tensione, con l'iniziativa elettorale del leader di Forza Nuova Roberto Fiore in piazza Galvani e gli annunciati presidi degli antifascisti. A meno di 500 metri da piazza Galvani, davanti al sacrario dei Caduti di piazza Nettuno si sono dati appuntamento Anpi, Cgil e altre associazioni, insieme a numerosi esponenti di Leu e Pd. Anche collettivi e centri sociali hanno fatto sapere che intendono contestare il movimento di estrema destra e potrebbero tentare di avvicinarsi ulteriormente all'area, che sarà blindata. Intanto è stata rinviata a data da destinarsi la presentazione, prevista per le 17.30, del libro del sindaco milanese Giuseppe Sala con Romano Prodi, in programma all'Archiginnasio, che si affaccia sulla piazza del comizio che inizierà alle 19.30.